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      Оккупанты ранили двух украинских военных на Донбассе

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Сегодня пророссийские бойовкы шесть раз обстреляли позиции наших войск, из них три раза – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

      Вооруженные формирования России вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши опорные пункты в районе населенных пунктов Опытное, Пески, Павлополь, Широкино и в районе города Авдеевка.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Новозвановка.

      В пресс-службе отметили, что на вражеские провокации украинские военные дали адекватный ответ.

      Сколько военных погибли на Донбассе?
      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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