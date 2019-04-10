Оккупанты ранили двух украинских военных на Донбассе
Сегодня пророссийские бойовкы шесть раз обстреляли позиции наших войск, из них три раза – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
Вооруженные формирования России вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши опорные пункты в районе населенных пунктов Опытное, Пески, Павлополь, Широкино и в районе города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Новозвановка.
В пресс-службе отметили, что на вражеские провокации украинские военные дали адекватный ответ.
Сколько военных погибли на Донбассе?
С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.
Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.