Окупанти поранили двох українських військових на Донбасі

Сьогодні прросійські бойовки шість разів обстріляли позиції наших військ, із них три рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Під час обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Збройні формування Росії вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повдомили у прес-штабі ООС.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв наші опорні пункти у районі населених пунктів Опитне, Піски, Павлопіль, Широкине та в районі міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Новозванівка.

У прес-службі зазначили, що на ворожі провокації українські військові дали адекватну відповідь.

Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.



Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.