Помста за Яну Червону: українські воїни завдали нищівного удару по бойовиках, є відео

Військовослужбовці ЗСУ помстилися окупантам за вбитих Яну Червону і Сашу Мілютіна. На лінії зіткнення на Донбасі ліквідували їхній спостережний пункт окупантів та одного бойовика.

Бійці батальйону "Донбас-Україна" завдали удару по бойовиках з нового українського комплексу "Фагот" Відповідне відео публікує на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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На Донбасі 2 квітня бойовики вбили Яну Червону із позивним "Відьма" та Олександра Милютіна із позивним "Дєда" – воїнів окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна". Вони загинули під час обстрілу окупантів – внаслідок прямого влучення міни у бліндаж.

За Яну Червону і Сашу Мілютіна…В районі населеного пункту Калинове 46-й батальйон "Донбас – Україна", з ПТРК "Фагот" знищив спостережний пункт, звідки терористи коригували вогонь по позиціях батальйону,

– написав автор у підписі до відео.

Влучним ударом українські воїни знищили одного бойовика, ще один отримав поранення.