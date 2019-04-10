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      Помста за Яну Червону: українські воїни завдали нищівного удару по бойовиках, є відео

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      Українські воїни помстились бойовикам за Яну Червону та Олександра Милютіна
      Українські воїни помстились бойовикам за Яну Червону та Олександра Милютіна / Фото з відкритих джерел

      Військовослужбовці ЗСУ помстилися окупантам за вбитих Яну Червону і Сашу Мілютіна. На лінії зіткнення на Донбасі ліквідували їхній спостережний пункт окупантів та одного бойовика.

      Бійці батальйону "Донбас-Україна" завдали удару по бойовиках з нового українського комплексу "Фагот" Відповідне відео публікує на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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      На Донбасі 2 квітня бойовики вбили Яну Червону із позивним "Відьма" та Олександра Милютіна із позивним "Дєда" – воїнів окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна". Вони загинули під час обстрілу окупантів – внаслідок прямого влучення міни у бліндаж.

      За Яну Червону і Сашу Мілютіна…В  районі населеного пункту Калинове 46-й батальйон "Донбас – Україна", з ПТРК "Фагот" знищив спостережний пункт, звідки терористи коригували вогонь по позиціях батальйону,
      – написав автор у підписі до відео.

      Влучним ударом українські воїни знищили одного бойовика, ще один отримав поранення. 

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил
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