Месть за Яну Червону: украинские воины нанесли сокрушительный удар по боевикам: видео

Военнослужащие ВСУ отомстили оккупантам за убитых Яну Червону и Сашу Милютина. На линии соприкосновения в Донбассе ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов и одного боевика.

Бойцы батальона "Донбасс-Украина" нанесли удар по боевикам из нового украинского комплекса "Фагот" Соответствующее видео публикует на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.

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На Донбассе 2 апреля боевики убили Яну Червону с позывным "Ведьма" и Олександра Милютина с позывным "Дед" – военнослужащих отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина". Они погибли во время обстрела оккупантов – в результате прямого попадания мины в блиндаж.

За Яну Червону и Сашу Милютина ... В районе населенного пункта Калинове 46-й батальон "Донбасс – Украина", из ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона,

– написал автор в подписи к видео.

Метким ударом украинские воины уничтожили одного боевика, еще один получил ранения.