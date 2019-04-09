Снайпер ВСУ ликвидировал вражеского боевика в Донбассе: видео 18+
В сети появилось видео, как украинский снайпер ликвидировал пророссийского боевика на линии соприкосновения в районе Мариуполя.
Видео выложил в сеть портал "Цензор.НЕТ" и сообщил о том, что отснятое оно "несколько раньше" – без указания конкретной даты.
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Известно также, что с позиции, которую можно увидеть на видео и расположенной в "серой зоне", постоянно обстреливают украинских военных. Несмотря на условия перемирия и минские договоренности.
Что такое "серая зона"?Это понятие появилось в 2014 году после подписания минского протокола. Это нейтральная территория по обе стороны от линии фронта. Впрочем, именно ее обстреливают чаще всего.
Издание добавляет, что украинский военный уничтожил российского наемника с дистанции 800 метров, а использовал при этом снайперскую винтовку калибра 8,58 миллиметра.
Видео с выстрелом снайпера и гибелью вражеского боевика (смотреть только лицам, старше 18 лет):
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