Снайпер ВСУ ликвидировал вражеского боевика в Донбассе: видео 18+

В сети появилось видео, как украинский снайпер ликвидировал пророссийского боевика на линии соприкосновения в районе Мариуполя.

Видео выложил в сеть портал "Цензор.НЕТ" и сообщил о том, что отснятое оно "несколько раньше" – без указания конкретной даты.

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Известно также, что с позиции, которую можно увидеть на видео и расположенной в "серой зоне", постоянно обстреливают украинских военных. Несмотря на условия перемирия и минские договоренности.

Что такое "серая зона"?Это понятие появилось в 2014 году после подписания минского протокола. Это нейтральная территория по обе стороны от линии фронта. Впрочем, именно ее обстреливают чаще всего.

Издание добавляет, что украинский военный уничтожил российского наемника с дистанции 800 метров, а использовал при этом снайперскую винтовку калибра 8,58 миллиметра.

Видео с выстрелом снайпера и гибелью вражеского боевика (смотреть только лицам, старше 18 лет):