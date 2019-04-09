Снайпер ЗСУ ліквідував ворожого бойовика на Донбасі: відео 18+
У мережі з'явилося відео, як український снайпер ліквідував проросійського бойовика на лінії зіткнення в районі Маріуполя.
Відео виклав у мережу портал "Цензор.НЕТ" і повідомив про те, що відзняте воно "дещо раніше" – без зазначення конкретної дати.
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Відомо також, що з позиції, яку можна побачити на відео і яка розташована у "сірій зоні", постійно обстрілюють українських військових. Попри умови перемир'я та мінські домовленості.
Що таке "сіра зона"?Це поняття з'явилося у 2014 році після підписання мінського протоколу. Це нейтральна територія по обидва боки від лінії фронту. Утім, саме її обстрілюють найбільше.
Видання додає, що український військовий знищив російського найманця з дистанції 800 метрів, а використовував при цьому снайперську гвинтівку калібру 8,58 міліметра.
Відео з пострілом снайпера та загибеллю ворожого бойовика (дивитися тільки особам, старшим за 18 років):
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