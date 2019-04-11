Ворожий снайпер вбив українського воїна з Тернопільщини: фото та відео

На окупованому Донбасі загинув 31-річний Ярослав Чемний. Чоловік родом із селища Коропець Монастириського району Тернопільської області.

На Facebook знайомі героя написали, що Руслан загинув від снайперської кулі.

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Ярослав Чемний був справжнім патріотом. Він підтримував Революцію Гідності, а від початку конфлікту на Сході добровільно поїхав на окупований Донбас.

Він мріяв про сім'ю, дітей, подорожі та нове життя. Із самого дитинства Ярослав Чемний піклувався про тих, кому в житті пощастило менше,

– згадують друзі воїна.

В українського захисника був позивний "Механ", він служив за контрактом. Упродовж кількох останніх років Ярослав проживав на Івано-Франківщині.



Ярослав Чемний загинув на Донбасі

Поховали бійця в селищі Коропець, що на Тернопільщині.

Дивіться відео як у місті Монастириськ зустріли героя Ярослава Чемного:

Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.



Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.