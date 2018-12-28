Лідер Косова підписав пакет законів про створення армії

Президент Косова Хашим Тачі заявив, що у п'ятницю, 28 грудня, підписав пакет з трьох законів, що передбачають створення у республіці повноцінної армії.

Про це Хашим Тачі повідомив у своєму Facebook.

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З найвищою відповідальністю за державу і з гордістю повідомляю, що сьогодні я підписав закони, які оформлять створення косовської армії. Через 10 років після проголошення незалежності і через 20 років після звільнення ми створили нашу армію,

– йдеться у повідомленні.

Тачі зауважив, що це стало можливим завдяки жертві багатьох поколінь. Він додав, що армія забезпечить "кращу перспективу для нових поколінь".

Документи підписані у присутності коменданта Сил безпеки Косова Рахмана Рама. Після підписання президентом закони протягом 15 днів будуть опубліковані в службовому віснику, після чого офіційно наберуть чинності.

Нагадаємо, що 14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Натомість третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.



До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотніми. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.