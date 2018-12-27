Загострення на Балканах: Косово озвучило місію Трампа в конфлікті

Косово готове до подальших розмов із Сербією. Попри позицію США щодо конфлікту на Балканах остаточна угода між Белградом і Приштиною буде підписана у Білому домі.

Про це заявив лідер Косова Хашим Тачі, повідомляє ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Так, Тачі наголосив, що Приштина готова "продовжити переговори з Белградом".

Немає дилеми, чи підтримують США це чи ні. Всеохоплюючий договір про нормалізацію взаємин буде підписаний в Білому домі в присутності американського президента Дональда Трампа,

– додав він.

Нагадаємо, конфлікт між Сербією та Косовом спалахнув із новою силою через рішення останнього створити власні збройні сили. Так, 14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Натомість третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.



До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.