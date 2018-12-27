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      Обострение на Балканах: в Косово озвучили миссию Трампа в конфликте

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      Косово готово к дальнейшим переговорам с Белградом
      Косово готово к дальнейшим переговорам с Белградом / Фото из открытых источников

      Косово готово к дальнейшим разговорам с Сербией. Несмотря на позицию США по конфликту на Балканах окончательное соглашение между Белградом и Приштиной будет подписано в Белом доме.

      Об этом заявил лидер Косово Хашим Тачи, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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      Так, Тачи заявил, что "Приштина готова продолжить переговоры с Белградом".

      Нет дилеммы, поддерживают ли США это или нет. Всеобъемлющий договор о нормализации отношений будет подписан в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа,
      – добавил он.

      Напомним, конфликт между Сербией и Косово вспыхнул с новой силой из-за решения последнего создать собственные вооруженные силы. Так, 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерство обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Зато третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах в Косово.

      К слову, в самом Косове процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

      Почему конфликт на Балканах обострился?
      В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии. В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Сербия Косово
      Источник: 24 Канал
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