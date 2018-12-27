19:44
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Косово создает свою армию: Сербия ждет вмешательства России и Китая

      98 Читати новину українською
      Сербия попросит помощи у России и Китая из-за решения Косово создать армию
      Сербия попросит помощи у России и Китая из-за решения Косово создать армию / Фото из открытых источников

      На фоне конфликта с Косово из-за решения последнего создать армию Сербия решила попросить помощи у других государств. Там считают, что для получения гарантий выполнения международных соглашений по Косово к этим переговорам должны приобщиться Россия, США и Китай.

      Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет Espreso.

      Читайте также: Косово создает армию: в России заявляют о "блицкриге" и грозят серьезными последствиями

      Он отметил, что в 2019 году Сербия интенсивно будет рассматривать вопрос Косово и "возможно, в другом формате, чем раньше". По его словам, европейские переговорщики должны потратить некоторое время из-за выборов  в Европарламент и изменения руководящего состава Еврокомиссии.

      Соединенные Штаты хотят заполнить этот вакуум, и это хорошо для всего процесса, потому что мы не хотим терять время,
      – считает Дачич.

      Он также подчеркнул, что власть Сербии "приветствует письмо" Дональда Трампа к президенту Вучичу как добрый знак того, что Америка стремится продолжать диалог. Сербский министр считает, что в течение последних лет они "потеряли много времени" по вине Приштины.

      В то же время, по его мнению, было бы полезно привлечь другие крупные страны, такие как Россия и Китай, вместе с Соединенными Штатами, поскольку это "обеспечит широкие международные гарантии" для реализации договоренностей.

      Напомним, 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. А третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах в Косово.

      К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

      Почему конфликт на Балканах обострился?
      В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии. В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      Теги: Новости России Новости политики Сербия Китай Косово
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      сегодня , 19:01 Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      Яніна Ткачук 293
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      сегодня , 18:30 Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      Дмитро Снєгирьов 603
      Ключевые цитаты года: какими словами в Украине запомнился 2018-й
      сегодня , 18:01 Ключевые цитаты года: какими словами в Украине запомнился 2018-й
      Ірина Вихрущ 135
      Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      сегодня , 17:00 Как заполучить молодые таланты, используя перевернутую пирамиду Маслоу
      Ксенія Прожогіна 270
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Путин – вор": приведет ли веселый флешмоб к серьезной революции
       17 ноября , 00:46
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Сооружение стратегического значения:в чём особенность самого длинного моста в Индии
       28 декабря , 10:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук