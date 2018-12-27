Косово создает свою армию: Сербия ждет вмешательства России и Китая

На фоне конфликта с Косово из-за решения последнего создать армию Сербия решила попросить помощи у других государств. Там считают, что для получения гарантий выполнения международных соглашений по Косово к этим переговорам должны приобщиться Россия, США и Китай.

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет Espreso.

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Он отметил, что в 2019 году Сербия интенсивно будет рассматривать вопрос Косово и "возможно, в другом формате, чем раньше". По его словам, европейские переговорщики должны потратить некоторое время из-за выборов в Европарламент и изменения руководящего состава Еврокомиссии.

Соединенные Штаты хотят заполнить этот вакуум, и это хорошо для всего процесса, потому что мы не хотим терять время,

– считает Дачич.

Он также подчеркнул, что власть Сербии "приветствует письмо" Дональда Трампа к президенту Вучичу как добрый знак того, что Америка стремится продолжать диалог. Сербский министр считает, что в течение последних лет они "потеряли много времени" по вине Приштины.

В то же время, по его мнению, было бы полезно привлечь другие крупные страны, такие как Россия и Китай, вместе с Соединенными Штатами, поскольку это "обеспечит широкие международные гарантии" для реализации договоренностей.

Напомним, 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. А третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах в Косово.

К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

Почему конфликт на Балканах обострился?

В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии. В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.