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      Косово создает армию: в России заявляют о "блицкриге" и грозят серьезными последствиями

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      В России угрожают серьезными последствиями из-за намерений Косово создать армию
      В России угрожают серьезными последствиями из-за намерений Косово создать армию / Фото из открытых источников

      Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Косово немедленно отменить решение о формировании независимой армии. Он назвал такие действия грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН и предупредил о повторной эскалации на Балканах.

      Об этом пишет ТАСС.

      Читайте также: Обострение на Балканах: появилось новое резкое заявление Косово о создании армии

      Так, в понедельник, 17 января, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с решением Косово о формировании независимой армии. Российский дипломат считает, что появление полноценной армии Косово грозит повторением вооруженного конфликта на Балканах.

      Выход на сцену вооруженных сил Косово является угрозой миру и безопасности в регионе, опасностью повторения вооруженного конфликта,
      – подчеркнул он.

      В России также утверждают, что появление так называемой косовской армии особенно опасно для сербов. Ко всему, дипломат РФ предостерег также о возможности вторжения вооруженных косово-албанских подразделений в населенные сербами районы на севере края с целью установления Приштиной силового контроля над всей территорией Косово.

      "К сожалению, нет уверенности в способности и готовности международного присутствия по безопасности предотвратить подобному "блицкриг", – считает постпред РФ.

      РФ традиционно обвиняет Евросоюз в "безответственной политике". Там говорят, что им не нравится реакция ЕС на решение Косово о создании армии.

      К слову, это не первая реакция России на решение Косово о создании собственной армии. Раньше на это отреагировали в российском МИД, также заявив об угрозе серьезной эскалации в регионе.

      Почему конфликт на Балканах обострился?
      В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что в Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      КОСОВО СОЗДАЕТ АРМИЮ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости России Новости политики Сербия Косово
      Источник: 24 Канал
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