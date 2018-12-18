Косово создает армию: в России заявляют о "блицкриге" и грозят серьезными последствиями

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Косово немедленно отменить решение о формировании независимой армии. Он назвал такие действия грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН и предупредил о повторной эскалации на Балканах.

Об этом пишет ТАСС.

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Так, в понедельник, 17 января, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с решением Косово о формировании независимой армии. Российский дипломат считает, что появление полноценной армии Косово грозит повторением вооруженного конфликта на Балканах.

Выход на сцену вооруженных сил Косово является угрозой миру и безопасности в регионе, опасностью повторения вооруженного конфликта,

– подчеркнул он.

В России также утверждают, что появление так называемой косовской армии особенно опасно для сербов. Ко всему, дипломат РФ предостерег также о возможности вторжения вооруженных косово-албанских подразделений в населенные сербами районы на севере края с целью установления Приштиной силового контроля над всей территорией Косово.

"К сожалению, нет уверенности в способности и готовности международного присутствия по безопасности предотвратить подобному "блицкриг", – считает постпред РФ.

РФ традиционно обвиняет Евросоюз в "безответственной политике". Там говорят, что им не нравится реакция ЕС на решение Косово о создании армии.

К слову, это не первая реакция России на решение Косово о создании собственной армии. Раньше на это отреагировали в российском МИД, также заявив об угрозе серьезной эскалации в регионе.

Почему конфликт на Балканах обострился?

В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что в Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

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