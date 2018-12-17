Турция поддержала создание армии Косово

Посольство Турции в Приштине поддержало превращение Сил безопасности Косово в армию вопреки позиции НАТО, заявив, что это является суверенным правом Косово как государства.

Об этом сообщает Gazeta Express.

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Известно, что официальная Анкара ожидает, что трансформация состоится демократическим путем, в соответствии с Конституцией и в координации с НАТО. Кроме того Анкара ожидает, что будущая армия будет служить миру в регионе.

Анкара, придавая миру и стабильности в регионе большое значение, и в дальнейшем будет поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом,

– подчеркнули в посольстве Турции в Приштине.

Напомним, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии. Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии, несмотря на предостережения со стороны НАТО.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которая провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.