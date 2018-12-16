Украинские военнослужащие едут в Косово

Украинские военные инженеры отправились в Косово для выполнения задач в составе многонациональных сил KFOR. В течение шести месяцев они будут выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры в составе сил KFOR.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также: Обострение на Балканах: появилось новое резкое заявление Косово о создании армии

Командир украинского национального контингента майор Сергей Ковальчук отмечает, что отбор был очень тщательным. Главными критериями отбора в контингент были опыт участия в боевых действиях, отличная профессиональная подготовка, знание иностранных языков и отсутствие предыдущих миротворческих миссий.

Впервые с 2005 года военнослужащим нашей части выпала честь принимать участие в подобных международных миротворческих миссиях. Мы готовились очень тщательно и убеждены, что высокая профессиональная работа украинских специалистов в очередной раз продемонстрирует миру и государствам-членам НАТО, что Украина надежный партнер,

– отметил командир полка полковник Дмитрий Овсянников.

В ведомстве отмечают, что перед ротацией каждый кандидат прошел усиленную подготовку. Кроме английского языка все военные получили навыки общения на языке местных жителей Косово, а также прошли обучение по оказанию неотложной медицинской помощи.

Первой задачей украинских военнослужащих в составе многонациональных сил KFOR в Косово будет подготовка к восстановлению одной из магистральных дорог, которая проходит между важными пунктами инфраструктуры региона.

Это целый комплекс работ как по разминированию, так и по подготовке площадок для работы тяжелой дорожной техники.

Напомним, что парламент Косово проголосовал за создание национальной армии. Такое решение вызвало острую реакцию у властей Сербии. Теперь страна рассматривает различные возможные ответные действия. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или военное вмешательство.



В НАТО также раскритиковали решение парламента Косово о создании национальной армии несмотря на предостережения. Кроме того, в российском МИДе решение Косово о создании армии называют грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1244. Там заявляют, что эти намерения угрожают серьезной эскалацией конфликта в регионе.

Что такое KFOR?

Это международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, который обсуждается чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеются сведения, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.