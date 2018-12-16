Українські військовослужбовці їдуть в Косово

Українські військові інженери вирушили до Косово для виконання завдань у складі багатонаціональних сил KFOR. Протягом шести місяців вони виконуватимуть завдання з розмінування та налагодження інфраструктури у складі сил KFOR.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Командир українського національного контингенту майор Сергій Ковальчук зазначає ,що відбір був дуже ретельним. Головними критеріями відбору до контингенту були досвід участі в бойових діях, відмінна фахова підготовка, знання іноземних мов та відсутність попередніх миротворчих місій.

Вперше з 2005 року військовослужбовцям нашої частини випала честь брати участь у подібних міжнародних миротворчих місіях. Ми готувались дуже ретельно і переконані, що висока фахова робота українських фахівців вкотре продемонструє світу та державам-членам НАТО, що Україна надійний партнер,

– наголосив командир полку полковник Дмитро Овсянников.

У відомстві зазначають, що перед ротацією кожен кандидат пройшов посилену підготовку. Окрім англійської мови усі військові отримали навички спілкування мовою місцевих жителів Косово, а також пройшли навчання з надання невідкладної медичної допомоги.

Першим завданням українських військовослужбовців у складі багатонаціональних сил KFOR у Косово буде підготовка до відновлення однієї з магістральних доріг, яка проходить між важливими пунктами інфраструктури регіону.

Це цілий комплекс робіт як з розмінування, так і з підготовки майданчиків для роботи важкої дорожньої техніки.

Нагадаємо, що парламент Косова проголосував за створення національної армії. Таке рішення викликало гостру реакцію у влади Сербії. Тепер країна розглядає різні можливі дії у відповідь. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання.



У НАТО також розкритикували рішення парламенту Косова про створення національної армії попри застереження. Окрім того, у російському МЗС рішення Косова про створення армії називають грубим порушенням резолюції Ради безпеки ООН 1244. Там заявляють, що ці наміри загрожують серйозною ескалацією конфлікту в регіоні.

Що таке KFOR?Це міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Сили KFOR були створені згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 1244 та вступили в Косово 12 червня 1999 року.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.