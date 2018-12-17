Туреччина підтримала створення армії Косова

Посольство Туреччини у Приштині підтримало перетворення Сил безпеки Косова на армію всупереч позиції НАТО, заявивши, що це є суверенним правом Косова як держави.

Про це повідомляє Gazeta Express.

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Відомо, що офіційна Анкара очікує, що трансформація відбудеться демократичним шляхом, відповідно до Конституції і в координації з НАТО. Крім того Анкара очікує, що майбутня армія служитиме миру в регіоні.

Анкара, надаючи миру та стабільності у регіоні великого значення, і надалі підтримуватиме продовження діалогу між Приштиною та Белградом,

– підкреслили у посольстві Туреччини у Приштині.

Нагадаємо, що 14 грудня парламент Косова проголосував за створення національної армії. Північноатлантичний альянс розкритикував рішення парламенту Косова про створення національної армії попри застереження з боку НАТО.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.