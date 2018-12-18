Косово створює армію: у Росії заявляють про "бліцкриг" і погрожують серйозними наслідками

Постпред Росії при ООН Василь Небензя закликав Косово негайно скасувати рішення про формування незалежної армії. Він назвав такі дії грубим порушенням резолюції Ради безпеки ООН та попередив про повторну ескалацію на Балканах.

Про це пише ТАСС.

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Так, у понеділок, 17 січня, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному у зв'язку з рішенням Косова про формування незалежної армії. Російський дипломат вважає, що поява повноцінної армії Косова загрожує повторенням збройного конфлікту на Балканах.

Вихід на сцену збройних сил Косова є загрозою миру та безпеки в регіоні, небезпекою повторення збройного конфлікту,

– наголосив він.

У Росії також стверджують, що поява так званої косовської армії є особливо небезпечною для сербів. До всього, дипломат РФ застеріг також заявив про можливість вторгнення збройних косово-албанських підрозділів у населені сербами райони на півночі краю з метою встановлення Пріштіною силового контролю над всією територією Косово.

"На жаль, немає впевненості в здатності та готовності міжнародної присутності з безпеки запобігти подібному "бліцкригу", – вважає він постпред РФ.

РФ традиційно звинувачує Євросоюз у "безвідповідальній політиц". Там кажуть, що їм не подобається реакція ЄС на рішення Косова про створення армії.

До слова, це не перша реакція Росії на рішення Косова про створення власної армії. Раніше на це відреагувало у російському МЗС, також заявивши про загрозу серйозної ескалації в регіоні.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.