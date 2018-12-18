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      Створюючи армію, Косово ігнорує міжнародне право і власну конституцію, – Вучич

      54 Читать новость на русском
      Александр Вучич
      Александр Вучич / Фото з відкритих джерел

      Положення про суверенне право перетворення сил безпеки Косово у повноцінну армію немає у жодному правовому документі жодної міжнародної організації.

      Про це повідомило видання "ТАСС" з посиланням на заяву президента Сербії Александара Вучича на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

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      Вони посилаються на так зване суверенне право сформувати власну армію. Моє питання, звідки вони це взяли, залишається відкритим, де це написано, в якому документі. Цього в такій формі не прописано навіть у їхній власній конституції,
      – зазначив Вучич, уточнивши, що Белград не визнає конституції Косова.

      Президент Сербії при цьому для наочності процитував відповідний параграф згаданого вище документа.

      "Кому є діло до закону і до фактів. Вони прийняли рішення і сформували так звану армію Косова, і таким чином очікувано їм вдалося здобути широку підтримку на Заході", – зауважив Вучич.

      Він наголосив, що Приштина своїм рішенням кілька разів порушило обов'язкову вимогу заручатися згодою на важливі кроки у Тренувальної місії НАТО в Косово і у сербської сторони.

      Президент Сербії як найбільш яскравий приклад назвав "побиття головного сербського переговорника" тільки за те, що той "брав участь у круглому столі в Північній Митровиці і обговорював проблему діалогу з Пріштіною".

      Нагадаємо, що 14 грудня парламент Косова проголосував за створення національної армії. Північноатлантичний альянс розкритикував рішення парламенту Косова про створення національної армії попри застереження з боку НАТО.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      КОСОВО СТВОРИТЬ СВОЮ АРМІЮ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Косово Сербія
      Джерело: 24 Канал
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