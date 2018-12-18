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      Создавая армию, Косово игнорирует международное право и свою конституцию, – Вучич

      9 Читати новину українською
      Александр Вучич
      Александр Вучич / Фото из открытых источников

      Положение о суверенном праве преобразования сил безопасности Косово в полноценную армию нет ни в одном правовом документе ни одной международной организации.

      Об этом сообщило издание "ТАСС" со ссылкой на заявление президента Сербии Вучич на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

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      Они ссылаются на так называемое суверенное право сформировать собственную армию. Мой вопрос, откуда они это взяли, остается открытым, где это написано, в каком документе. Этого в такой форме не прописано даже в их собственной конституции,
      – отметил Вучич, уточнив, что Белград не признает конституции Косово.

      Президент Сербии при этом для наглядности процитировал соответствующий пункт упомянутого выше документа.

      "Кому есть дело до законов и фактов. Они приняли решение и сформировали так называемую армию Косово и таким образом ожидаемо им удалось получить широкую поддержку на Западе", – отметил Вучич.

      Он отметил, что Приштина своим решением несколько раз нарушило обязательное требование заручиться согласием на важные шаги в Тренировочной миссии НАТО в Косово и в сербской стороны.

      Президент Сербии как наиболее яркий пример назвал "избиение главного сербского переговорщика" только за то, что тот "принимал участие в круглом столе в Северной Митровице и обсуждал проблему диалога с Приштиной".

      Напомним, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии. Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии несмотря на предостережения со стороны НАТО.

      Почему конфликт на Балканах обострился?В июле президент Сербии Вучич выдвинул идею раздела Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждается чаще всего, предполагает признание севере Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что в Косово может присоединиться в основном албанское этническое часть Южной Сербии.

      В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольную им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеются сведения, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

      КОСОВО Создает свою армию: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Сербия Косово
      Источник: 24 Канал
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