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      Косово створює свою армію: Сербія чекає на втручання Росії та Китаю

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      Сербія попросить допомоги в Росії та Китаю через рішення Косова створити армію
      Сербія попросить допомоги в Росії та Китаю через рішення Косова створити армію / Фото з відкритих джерел

      На тлі конфлікту із Косовом через рішення останнього створити армію Сербія вирішила попросити допомоги в інших держав. Там вважають, що для отримання гарантій виконання міжнародних угод щодо Косова до цих переговорів мають долучитись Росію, США та Китай.

      Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, пише Espreso.

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      Він зазначив, що у 2019 році Сербія інтенсивно розглядатиме питання Косова і "можливо, в іншому форматі, ніж раніше". За його словами, європейські переговірники мають витратити деякий час через вибори до Європарламенту та зміни керівного складу Єврокомісії.

      Сполучені Штати хочуть заповнити цей вакуум, і це добре для всього процесу, тому що ми не хочемо втрачати час,
      – вважає Дачич.

      Він також наголосив, що влада Сербії "вітає лист" Дональда Трампа до президента Вучича як добрий знак того, що Америка прагне продовжувати діалог. Сербський міністр вважає, що протягом останніх років вони "втратили багато часу" з вини Приштини.

      Водночас, на його думку, було б корисно залучити інші великі країни, такі як Росія та Китай, разом зі Сполученими Штатами, оскільки це "забезпечить широкі міжнародні гарантії" для реалізації домовленостей.

      Нагадаємо, 14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Натомість третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова.

      До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики Китай Сербія Косово
      Джерело: 24 Канал
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