Там заявили, що спроба заходу російської ДРГ справді була, але окупантів вдалося знищити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про "захід росіян на українську територію"

Путін повідомив, що російські бійці перетнули кордон з Україною на Курщині. Окрім цього, він заявив, що окупанти наступають по всій лінії зіткнення.

Однак, за словами Коваленка, російську диверсійно-розвідувальну групу вдалося знищити, а угрупування ворожих військ, що здатні здійснити широкомасштабний наступ на територію України, там наразі немає.