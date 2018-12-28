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      Лидер Косово подписал пакет законов о создании армии

      11 Читати новину українською
      Хашим Тачи
      Хашим Тачи / Фото из открытых источников

      Президент Косово Хашим Тачи заявил, что в пятницу, 28 декабря, подписал пакет из трех законов, предусматривающих создание в республике полноценной армии.

      Об этом Хашим Тачи сообщил в своем Facebook.

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      С высочайшей ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию,
      – говорится в сообщении.

      Тачи отметил, что это стало возможным благодаря жертве многих поколений. Он добавил, что армия обеспечит "лучшую перспективу для новых поколений".

      Документы подписаны в присутствии коменданта Сил безопасности Косово Рахмана Рама. После подписания президентом законы в течение 15 дней будут опубликованы в служебном вестнике, после чего официально вступят в силу.

      Напомним, что 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерство обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. А третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах в Косово.

      К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимыми. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.

      Почему конфликт на Балканах обострился? В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, обсуждаемый чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии. В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеют информацию, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербской автономии на севере Косово.

      Теги: Новости политики Сербия Косово
      Источник: 24 Канал
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