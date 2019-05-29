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      Россия и Сербия обвинили НАТО из-за роста напряжения в Косово

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      Президент Сербии Александар Вучич и лидер РФ Владимир Путин
      Президент Сербии Александар Вучич и лидер РФ Владимир Путин / kremlin.ru

      Российская Федерация и ее союзник Сербия обвинили НАТО и Европейский союз в росте напряжения в Косово. Накануне косовская полиция провела рейды в северном регионе, где проживает в основном сербское население.

      Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент с косовской полицией был спровоцирован "теми, кто хочет создать санитарную границу между Балканами и Россией", и кто "хочет подтолкнуть всех в НАТО", пишет Associated Press.

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      Лавров считает, что НАТО и ЕС держат под контролем власти в Косово.

      О каком инциденте идет речь? Во вторник, 28 мая, специальная полиция Косово "ворвалась" в Северное Косово. Во время рейда полицейские арестовали более двух десятков человек, включая российского сотрудника ООН. Несколько человек с обеих сторон получили ранения во время столкновения.

      Такая операция разозлила Сербию. Поэтому страна сразу привела свою армию в полную боевую готовность. Важно, что любое сербское вооруженное вторжение в Косово может привести к противостоянию с миротворцами под эгидой НАТО.

      Почему конфликт между Косово и Сербией вспыхнул с новой силой?14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи.

      Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание Косово собственной армии. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает конституционных норм.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Евросоюз НАТО Сербия Косово Новости России
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