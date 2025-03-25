Может ли эта стратегия стать по-настоящему эффективной для Украины 24 Каналу объяснил эксперт по авиации Валерий Романенко.

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Есть несколько условий

Известно, что говорится об идее развертывания 120 самолетов-истребителей отдельно от воздушных сил НАТО.

Впрочем, для этого стоит в первую очередь решить политические вопросы, заметил Романенко.

А если это планируется без всякого перемирия, то это очень похоже на участие стран в боевых действиях, хотя они не будут конкретно стрелять по российской территории или самолетах, но будут сбивать российские крылатые ракеты и "Шахеды". Поэтому вопрос достаточно сложный,

– объяснил авиаэксперт.

Нодля большей эффективности это возможно после разведения войск и введения двусторонних миротворческих групп, которые будут состоять из европейцев и китайцев, или даже северокорейцев, считает Романенко.

"Если Европа действительно пойдет на это, для России это станет реальным знаком, что стоит умерить аппетиты", – добавил аналитик.

Если будет договоренность о перемирии, вероятно, она будет содержать несколько этапов. Во-первых, прекращение огня. Во-вторых, разведение войск. В-третьих, расположение экспертных групп, которые будут наблюдать за выполнением соглашений. После этого вводится миротворческий контингент, который должен иметь морскую поддержку, например, Турция может запустить несколько кораблей, а также воздушное прикрытие.

Такой вариант с привлечением авиации является достаточно реалистичным, к тому же подобная практика в НАТО уже была, резюмировал Романенко.