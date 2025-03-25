Чи може ця стратегія стати по-справжньому ефективною для України 24 Каналу пояснив експерт з авіації Валерій Романенко.

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Є кілька умов

Відомо, що мовиться про ідею розгортання 120 літаків-винищувачів окремо від повітряних сил НАТО.

Втім, для цього варто першою чергою розв'язати політичні питання, зауважив Романенко.

А якщо це планується без жодного перемир'я, то це дуже схоже на участь країн в бойових діях, хоча вони не будуть конкретно стріляти по російській території чи літаках, але будуть збивати російські крилаті ракети і "Шахеди". Тому питання досить складне,

– пояснив авіаексперт.

Натомість для більшої ефективності це можливо після розведення військ і запровадження двосторонніх миротворчих груп, які складатимуться з європейців та китайців, чи навіть північнокорейців, вважає Романенко.

"Якщо Європа справді піде на це, для Росії це стане реальним знаком, що варто вгамувати апетити", – додав аналітик.

Якщо буде домовленість про перемир'я, імовірно, вона міститиме кілька етапів. По-перше, припинення вогню. По-друге, розведення військ. По-третє, розташування експертних груп, які спостерігатимуть за виконанням угод. Після цього вводиться миротворчий контингент, який повинен мати морську підтримку, наприклад, Туреччина може запустити кілька кораблів, а також повітряне прикриття.

Такий варіант із залученням авіації є досить реалістичним, до того ж подібна практика в НАТО вже була, резюмував Романенко.