Про це у четвер, 6 березня, повідомило The Guardian з посиланням на план, який розробили військові експерти, передає 24 Канал. Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, намагатимуться уникнути ескалації відносин з Росією.

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Як Європа може захистити українське небо

За даними видання, європейський "Небесний щит" може стати зоною захисту повітряного простору, яка буде діяти окремо від НАТО, аби зупинити атаки російських крилатих дронів і ракет на міста та об'єкти інфраструктури. Це може стати частиною "перемир'я в небі", яке пропонував український президент.

Він (щит – 24 Канал) охоплюватиме три робочі українські АЕС, міста Одесу та Львів, але не лінію фронту чи схід країни – і, згідно з нещодавно опублікованою статтею, може "досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу", ніж 10 тисяч європейських сухопутних військ,

– ідеться у статті.

Наразі прихильниками такого плану є колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО у Європі Філіп Брідлав, ексгенерал британської армії й заступник верховного головнокомандувача НАТО на початку минулого десятиліття Річард Ширрефф і колишній президент Польщі Александр Кваснєвський.

Таку ідею підтримує й ексглава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, за словами якого, реалізація "Небесного щита" стала б важливою частиною посилення Європи, яка б гарантувала безпеку України. Проєкт розробляли колишні планувальники Королівських військово-повітряних сил, які працювали з українською армією.

"Занепокоєння в західних політичних колах спричиняє ризик того, що винищувачі країн-членів НАТО можуть опинитися безпосередньо в конфлікті з Росією, що може призвести до небезпечної ескалації бойових дій, якщо літак з обох сторін буде атакований або збитий", – наголошують журналісти.

Втім, на думку прихильників проєкту, ризик для пілотів "Небесного щита" є низьким, оскільки ще з початку 2022 року Росія не наважується літати за межі існуючої лінії фронту. Розробники плану кажуть, що фактичне розмежування з російськими літаками буде становити понад 200 кілометрів.