Об этом Вучич написал в своих социальных сетях. Сербские награды получили Василий Небензя, Анна Евстигнеева и Мария Заболоцкая.

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В Сербии поблагодарили россиян

Президент Сербии вручил орден Сербского флага первой степени постоянному представителю Российской Федерации при ООН Василию Небензе, а также орден Сербского флага второй степени заместителям постоянного представителя России при ООН Анне Евстигнеевой и Марии Заболоцкой.

Хочу еще раз поблагодарить вас за дружеские отношения, которые мы развиваем, за помощь, которую вы оказали нам здесь, в Нью-Йорке, во время обсуждения резолюции по геноциду в Сребренице. Я надеюсь, что мы сможем и в дальнейшем укреплять сотрудничество между нашими народами и нашими странами до уровня, которым мы все будем довольны,

– заявил Вучич.

Справка. Резня в Сребренице – одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, заключавшееся в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8 000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.

Напомним, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице.