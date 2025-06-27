И одна из первых войн началась 27 июня 1991 года. И ее жертвой стала одна из первых стран бывшей Югославии, которая провозгласила независимость. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Историю без мифов".

Интересно Виктория Амелина посмертно получила премию Джорджа Оруэлла

Первая война в Югославии

25 июня 1991 года Словения провозгласила свою независимость, что означало выход страны из Югославии, с чем не было согласно руководство коммунистической страны. И уже ночью 27 июня югославская армия начала наступление – целью операции в первую очередь стала блокада Словении, чтобы истощить ее и фактически "заставить вернуться". Однако территориальная оборона Словении начала контратаки, в результате чего над частью ключевых логистических объектов был восстановлен контроль.

Под давлением словенских войск 3 июля Югославия согласилась прекратить огонь. Вечером того же дня президент Словении Милан Кучан отдал приказ прекратить огонь. В течение следующих нескольких дней все пограничные пункты, которые оставались под контролем Югославии, вернулись под контроль Словении. 7 июля было подписано Брионское мирное соглашение, по результатам которого Югославия признавала независимость Словении, но последняя вместе с Хорватией на 3 месяца откладывали вступление в силу деклараций независимости. Окончательно войска Югославии покинули территорию Словении 26 октября 1991 года.

Как Словения отстояла свою независимость: смотрите видео

События лета 1991 года вошли в историю как Десятидневная война. Несмотря на то, что масштаб противостояния был меньше, чем позже в Боснии или Хорватии, тем не менее Словения стала первой жертвой югославских войн.

По своим масштабам Югославские войны стали самым кровавым конфликтом со времен Второй мировой. Больше всего пострадали в ходе конфликта Хорватия и Босния и Герцеговина. В последней, в городе Сребреница произошел геноцид боснийцев со стороны сербов. Такому же геноцидному акту в городе Жепа помешали украинские миротворцы.