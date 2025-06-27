І одна з перших воєн розпочалася 27 червня 1991 року. І її жертвою стала одна з перших країн колишньої Югославії, котра проголосила незалежність. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Історію без міфів".

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Перша війна в Югославії

25 червня 1991 року Словенія проголосила свою незалежність, що означало вихід країни з Югославії, з чим не було згодне керівництво комуністичної країни. І вже вночі 27 червня югославська армія почала наступ – метою операції першочергово стала блокада Словенії, аби виснажити її й фактично "змусити повернутися". Проте територіальна оборона Словенії почала контратаки, внаслідок чого над частиною ключових логістичних об'єктів було відновлено контроль.

Під тиском словенських військ 3 липня Югославія погодилася припинити вогонь. Увечері того ж дня президент Словенії Мілан Кучан віддав наказ припинити вогонь. Протягом наступних кількох днів усі прикордонні пункти, які залишалися під контролем Югославії, повернулися під контроль Словенії. 7 липня була підписана Бріонська мирна угода, за результатами якої Югославія визнавала незалежність Словенії, але остання разом з Хорватією на 3 місяці відкладали набуття чинності декларацій незалежності. Остаточно війська Югославії залишили територію Словенії 26 жовтня 1991 року.

Як Словенія відстояла свою незалежність: дивіться відео

Події літа 1991 року увійшли в історію як Десятиденна війна. Попри те, що масштаб протистояння був меншим, ніж пізніше у Боснії чи Хорватії, проте Словенія стала першою жертвою югославських війн.

За своїми масштабами Югославські війни стали найкривавішим конфліктом з часів Другої світової. Найбільше постраждали в ході конфлікту Хорватія та Боснія і Герцеговина. В останній, в місті Сребрениця відбувся геноцид боснійців з боку сербів. Такому ж геноцидному акту в місті Жепа завадили українські миротворці.