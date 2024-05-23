Відомо, що проти ухвалення цього документа активно виступала Сербія та її союзники. Як не дивно, серед них опинилися Росія, Білорусь, Угорщина та інші.

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Пам'яті жертв геноциду в Сребрениці

Так, за схвалення подібної резолюції стосовно Сребрениці проголосували 84 країни, зокрема Україна, а також усі балканські держави, зокрема Боснія та Герцеговина. Винятком, як і очікувалось, стала Сербія.

Вона увійшла до переліку 19 членів Організації Об'єднаних Націй, які виступили проти подібного рішення. До неї приєднались також Росія, Білорусь та Угорщина. Ще 68 країн вирішили утриматись під час голосування.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, Боснія та Герцеговина, а також інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Вона також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Водночас Сербія та етнічні серби в Боснії й Герцеговині висловили обурення щодо цього проєкту. Парламентарі Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії й Герцеговини ще 18 квітня схвалили доповідь, яка заперечує геноцид у Сребрениці.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії й Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

Що відомо про геноцид у Сребрениці

11 липня 1995 року понад 8 тисяч боснійських мусульманських чоловіків і хлопчиків були захоплені та вбиті війська та міліцією боснійських сербів біля міста Сребрениця. Це масове убивство людей за релігійною та етнічною ознакою донині вважалося наймасовішим вбивством в Європі з часів Другої світової війни. Водночас Сербія завжди заперечувала той факт, що їхні війська вчинили геноцид.

У російського представника ледь не істерика

За даними пропагандистських ЗМІ, представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що буцімто ініціатори ухвалення резолюції про геноцид у Сребрениці підштовхують Боснію й Герцеговину до нібито конфронтації.

Зокрема, за словами кремлівського улюбленця, Росія бачить у вищезгаданій резолюції загрозу світу та безпеці у Боснії та Герцеговині, а також у цілому регіоні загалом.