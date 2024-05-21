Мова йде про історичну енциклопедію "History: The Definitive Visual Guide" великого британського видавництва Dorling Kindersley. Книга побачила світ у 2023 році уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Факти перекручені, як за методичками російської пропаганди"

У енциклопедії виявили низку перекручень фактів, починаючи із часів Київської Русі. Так, історія Русі зі столицею в Києві автори книги пов'язали із російською історією. У розділі про минуле Росії вказано, що у 988 році "принц Владімір", онук Ольги, хрестився і здійснив перехід Київської Русі до православного християнства.

Автори книги також вважають Україну "другою за розміром країною в Європі". На перше місце вони ставлять Росію. Також британці вважають, що слово "Україна" має значення "на краю".

Відсутні у книзі також факти про Голодомор, як про спланований Росією геноцид українського народу.

Тепер, щоб спростувати спотворену інформацію, необхідні експертизи та обґрунтовані висновки істориків,

– каже депутатка Наталія Піпа.

Вона уже надіслала листи всесвітньо відомим історикам Тімоті Снайдеру, Нілу Фергюсону, Дейвісу Норману, щоб вони разом з українськими науковцями довели видавництву DK помилковість фактів про Україну у їхній книзі.

Окрім Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Посольства Великої Британії в Києві, депутатка уже також скеровувала листи до науковців Інституту історії України, Національної академії наук України, Українського інституту національної пам'яті та низки провідних вишів країни.

Згодом висновки наукових експертиз передадуть до видавництва з проханням виправити помилки.

Зараз надзвичайно важливо всім знати і говорити правду про історію України й правду про державу-агресора Росію,

– пише Наталія Піпа.

Фото зі сторінок британської енциклопедії з неправдивими фактами про Україну / Фото Наталії Піпи

Російська пропаганда продовжує ширитися світом