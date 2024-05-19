У понеділок, 20 травня, Рада Безпеки ООН розгляне питання військової допомоги Україні за ініціативою Росії. Засідання, яке відбудеться о 17:00 за київським часом, стане черговою спробою Кремля оскаржити законність постачань західної зброї українським військовим.

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Регулярні звинувачення Росії

Росія ледь не щомісяця використовує платформу Радбезу ООН для звинувачень на адресу Заходу, попри те, що інші члени Ради та секретаріат ООН неодноразово наголошували на законності допомоги Україні.

У той самий час Москва не припиняє власні поставки озброєнь з Ірану та Північної Кореї.

Після денного засідання щодо допомоги на вечірньому засіданні Ради Безпеки Росія планує внести на голосування проєкт резолюції, який забороняє розміщення зброї в космосі.

Зверніть увагу! Цей крок може бути спробою відновити репутацію після ветування російською стороною документа про нерозповсюдження ядерної зброї в космосі, запропонованого США та Японією.

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