В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос военной помощи Украине по инициативе России. Заседание, которое состоится в 17:00 по киевскому времени, станет очередной попыткой Кремля оспорить законность поставок западного оружия украинским военным.

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Регулярные обвинения России

Россия чуть ли не ежемесячно использует платформу Совбеза ООН для обвинений в адрес Запада, несмотря на то, что другие члены Совета и секретариат ООН неоднократно подчеркивали законность помощи Украине.

В то же время Москва не прекращает собственные поставки вооружений из Ирана и Северной Кореи.

После дня заседания по помощи на вечернем заседании Совета Безопасности Россия планирует внести на голосование проект резолюции, запрещающий размещение оружия в космосе.

Обратите внимание! Этот шаг может быть попыткой восстановить репутацию после ветирования российской стороной документа о нераспространении ядерного оружия в космосе, предложенного США и Японией.

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