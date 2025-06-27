Сообщает 24 Канал со ссылкой на премию Джорджа Оруэлла в соцсети X.
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Амелина получила премию Оруэлла
Виктория Амелина была посмертно награждена премией Джорджа Оруэлла Джорджа Оруэлла в категории "политический нонфикшн" за книгу "Глядя на женщин, которые смотрят на войну".
Это незабываемый образ человеческих последствий войны,
– отметил председатель жюри Ким Даррок.
"Глядя на женщин, которые смотрят на войну" / Фото The Orwell Prize
Книга вышла в 2025 году в издательстве William Collins. Предисловие к ней написала известная канадская писательница Маргарет Этвуд. Работа Амелиной осталась незавершенной, однако ее книга сочетает дневниковые записи, интервью, репортажи с мест военных преступлений и поэзию.
Эта книга посвящена не только войне, но и женщинам, которые ее документируют, переживают.
Заметим, что премия Джорджа Оруэлла ежегодно присуждается фондом его имени авторам, чьи произведения и журналистские материалы лучше всего соответствуют амбициям писателя "превратить политическую литературу в искусство".