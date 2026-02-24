По данным следствия, двое мужчин родом из Кралево хотели насильственным путем изменить конституционный строй в стране и свергнуть высшие государственные органы. Об этом говорится в заявлении сербского МВД.
Смотрите также "Здесь исторически любят русских": как одна из стран Европы превратилась в сердце пропаганды Кремля
Что известно о попытке покушения на Вучича и его семью?
В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года злоумышленники планировали приобрести оружие и совершить покушение на президента Вучича и его семью.
Кроме того, они также готовили нападение на сотрудников Министерства внутренних дел.
Подозреваемых будут удерживать под стражей до 48 часов. После этого их передадут в Высшую прокуратуру в Кралеве вместе с материалами уголовного дела.
- Напомним, что значительное время, еще с конца 2024 года, в Сербии продолжались массовые протесты, на которых люди требовали проведения досрочных выборов. Толчком к протестам стал обвал бетонного навеса на вокзале в городе Новый Сад, в результате чего погибли 16 человек.
- Люди считают власть виновной в коррупции и халатности, а также требуют отставки президента Вучича.
- Сербский лидер, взамен, обвинял "иностранные силы" в разжигании протестов и финансировании активистов. Так, в начале сентября 2025 года Вучич благодарил внешнюю разведку России за информацию о якобы подготовке "майдана" в стране.
- Заметим, что выборы в Сербии запланированы на конец 2026 года.