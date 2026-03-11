В Пакистане вышеупомянутые ракеты называют "убийцами ЗРК С-400". Об этом пишет портал Defense Express.

Что известно о китайских СМ-400AKG?

Вероятно, Сербия рассматривает эти ракеты прежде всего как средство поражения наземных объектов, потому что страна не имеет выхода к морю. Высокая скорость CM-400AKG потенциально делает их эффективными для атак по важным военным целям.

В частности, это касается позиций противовоздушной обороны, радиолокационных станции или аэродромной инфраструктуры. Поэтому, как отмечается, интеграция подобных ракет может существенно усилить ударные возможности сербских МиГ-29.

Ракеты CM-400AKG находятся на вооружении Воздушных сил Пакистана еще с 2013 года. Весной 2025 года сторона заявляла об их первом боевом применении по индийскому ЗРК С-400, но подтверждений этому не было.

Справочно. Весной 2025 года между Индией и Пакистаном вспыхивал конфликт в результате теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире, который привел к гибели по меньшей мере 26 человек. Стороны достигли перемирия путем переговоров, однако пока дипломатические связи между ними почти отсутствуют.

Вышеупомянутая ракета за время своего существования получила несколько громких названий, в частности, "убийца С-400" и "убийца авианосцев". Считают, что СМ-400AKG является одной из экспортных версий китайской сверхзвуковой противокорабельной YJ-12.

Хотя характеристики ракеты из открытых источников существенно отличаются, однако ее ориентировочная дальность полета составляет до 250 километров, одновременно масса боевой части составляет примерно в пределах от 150 до 200 килограммов.

Максимальная скорость – 3,5 – 4 Маха, однако эту ракету часто называют гиперзвуковой, то есть при определенных условиях запуска, например, с большой высоты и скорости носителя, она может превышать скорость 5 Махов.

Но как таковых гиперзвуковых возможностей она не имеет, хотя ее скорость все еще остается чрезвычайно высокой. Для наведения она оснащена инерционной системой, спутниковой навигацией и вероятно инфракрасной головкой самонаведения на терминальной стадии,

Отмечают, что интеграция CM-400AKG на МиГ-29 существенно усиливает боевые возможности. Также Defense Express уточняет, что Сербия имеет на вооружении только 14 подобных истребителей, и недавно заказала у Франции 12 Rafale.

Напоминают, что в 2024 году россияне раздули история о том, что Сербия. мол, хочет передать 36 истребителей МиГ-29 Украине. Но интеграция ракет CM-400AKG на борт этих самолетов и реальное количество опровергают это.

Что писали о помощи Украине от Сербии?