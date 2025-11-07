Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала объяснил, что решение Белграда может быть связано не только с экономическими трудностями, но и с желанием дистанцироваться от России.

Что предшествовало? Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова продавать боеприпасы Европейскому Союзу. Он предложил долгосрочные контракты и отметил, что Сербия не возражает, если проданное оружие окажется в Украине. По словам Вучича, склады переполнены минометными снарядами, а страна производит их даже больше, чем Франция.

Как санкции изменили позицию Белграда?

Сербия внимательно следит за последствиями западных санкций, которые ударили по ключевым российским нефтегазовым компаниям. После ограничений против "Роснефти" и "Лукойла" Москва потеряла роль главного поставщика дешевых энергоресурсов для стран Восточной Европы. Это заставило ряд лидеров, в частности президента Александра Вучича, переосмыслить выгоду от сотрудничества с Кремлем.

Дешевые энергоносители позволяли политическим элитам Сербии и Венгрии вести удобную популистскую политику. Но этот ресурс стремительно исчезает,

– пояснил Тарас Жовтенко.

Сокращение энергетических доходов подтолкнуло Белград к поиску новых источников доходов. На фоне ударов по российской экономике Вучич пытается обезопасить страну, переориентируя часть промышленности на европейский рынок.

Почему Сербия решила зарабатывать на торговле оружием?

Белград понимает, что экономическое сотрудничество с Россией больше не гарантирует прибыли. Европейский Союз, наоборот, активно финансирует программы оборонных закупок и ищет новых партнеров в военно-промышленном секторе. Для Сербии это шанс компенсировать потери от уменьшения торговли с Москвой.

Самый быстрый способ заработать сейчас – это продавать оружие странам Евросоюза, которые финансируют оборонные инициативы для Украины. Вучич понимает, что доходы от России сокращаются, поэтому ищет новые рынки,

– подчеркнул Жовтенко.

Таким образом Белград стремится одновременно решить экономические проблемы и сохранить имидж прагматичного партнера для Брюсселя, не вступая в прямой конфликт с Кремлем. Такой баланс позволяет Вучичу избегать открытых политических решений, но постепенно усиливает его зависимость от ЕС. Этот разворот может стать первым шагом Сербии к настоящему отдалению от российского влияния.

Европейский Союз использует момент

В Брюсселе хорошо понимают, что разворот Белграда можно использовать для уменьшения влияния Москвы на Балканы. ЕС стремится привлечь Сербию к совместным экономическим проектам и проектам по безопасности, показывая преимущества сотрудничества с Западом. Это выгодно обеим сторонам, ведь Европа получает более стабильного партнера, а Сербия – финансовую поддержку.

Брюссель пытается максимально отдалить Белград от орбиты Путина, уменьшить их взаимное влияние и превратить Сербию в предсказуемого партнера,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Такой подход позволяет одновременно ослабить российские позиции на Балканах и продемонстрировать, что ЕС способен работать со странами, которые ранее считались пророссийскими. Он также дает сигнал другим государствам региона, что интеграция в Европейский Союз может быть выгоднее, чем союз с Кремлем.

Почему Вучичу приходится балансировать?

Внутри Сербии ситуация для президента остается непростой. Страна переживает экономический спад и волну антиправительственных протестов, что заставляет Вучича искать новые аргументы для сохранения власти. Показательное сотрудничество с ЕС в сфере оружия помогает ему демонстрировать прагматизм и дистанцию от Кремля.

Вучич пытается показать сербам, что не тянется к Москве, а готов сотрудничать с Евросоюзом. Это способ снять внутреннее напряжение и укрепить позиции перед выборами,

– объяснил Жовтенко.

Такой шаг дает Белграду пространство для маневра между двумя центрами влияния. В то же время он показывает, что даже традиционные союзники России начинают искать выгоду в сотрудничестве с Западом, понимая, что будущее региона зависит от стабильности, а не от российской поддержки.

