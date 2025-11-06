Многие из них приехали в сербскую столицу автобусами, организованными президентской партией. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Антиукраинский блок Венгрии, Чехии и Словакии: для чего это Орбану и как реагировать Украине
Что известно о провластном митинге в Сербии?
Перед зданием парламента в Белграде собралось более 10 тысяч человек. Пока из громкоговорителей звучали патриотические песни, митингующие скандировали "Вучич – серб!" и "Сербия!", махая флагами.
Вы те, кто защищает мир, стабильность и конституционный строй,
– заявила перед участниками близкая соратница Вучича и спикер парламента Ана Брнабич.
Интересно, что многих людей в столицу доставили автобусами, организованными партией президента, а полиция в бронежилетах оцепила территорию вокруг, чтобы отделить их от антиправительственных протестующих.
По данным очевидцев Reuters, митинг стал крупнейшим проправительственным собранием в 2025 году. Однако все же толпа была меньше, чем антикоррупционная демонстрация накануне, которая собрала десятки тысяч студентов и активистов.
Почему начались протесты в Сербии?
Напомним, антиправительственные протесты в Сербии начались год назад после обвала крыши железнодорожного вокзала в городе Новый Сад, когда погибло 16 человек. Инцидент вызвал возмущение общественности из-за вероятной коррупции и отсутствия правосудия.
Студенты, правозащитные группы, ученые и члены оппозиции требуют досрочных выборов и обвиняют Вучича и его союзников в коррупции, насилии против политических оппонентов, притеснениях СМИ и связях с организованной преступностью.
К слову, накануне произошло столкновение между проправительственными и антиправительственными группировками на площади Белграда, рядом с палаточным городком сторонников президента.