Еще 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови Сад обвалился бетонный навес на здании вокзала. Тогда погибло 15 человек. Эта трагедия стала катализатором длительных и масштабных протестов по всей стране и уже привела к отставке премьера Милоша Вучевича 28 января 2025 года.

24 Канал рассказывает, почему протесты не утихают, а власть уже вспоминает ЦРУ и говорит об "украинском сценарии", а также при чем здесь Китай.

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Город Нови Сад расположен в 70 километрах от столицы Сербии Белграда. Его население составляет почти 400 тысяч человек. Это важный логистический хаб, известный своим портом и многочисленными заводами. Неудивительно, что вопрос реконструкции местного вокзала, а также модернизации и расширения железнодорожной сети стал большим пиар-проектом сербских властей.

Лицом "большого строительства" был молодой и перспективный мэр Нови Сада Милош Вучевич, он же заключал инвестиционные соглашения по реконструкции вокзала в его родном городе. Фактически этот проект он успешно использовал как трамплин в большую политику и сделал головокружительную карьеру.

Осенью 2022 года он стал заместителем премьера / министром обороны, в мае 2023 года заменил действующего президента Сербии Александра Вучича на посту руководителя правящей партии СНС ("Српска напредна странка", то есть "Сербская прогрессивная партия" – 24 Канал), а со 2 мая 2024 года стал главой правительства.

Вучевич
Милош Вучевич / Фото EPA

Но бенефициаром был не только Милош Вучевич и его патрон президент Сербии Александр Вучич, потому что проект льготными кредитами финансировал Китай, для которого реконструкция вокзала в Нови Сад и железнодорожной сети было частью большого проекта модернизация железной дороги "Белград – Будапешт".

А тот в свою очередь был частью глобальной инициативы китайских коммунистов, известной как "Один пояс, один путь" или просто "Пояс и путь".

Здесь подробно о китайско-троянской инициативе "Пояс и путь"

Официально этот новый "большой шелковый путь" должен делать всем хорошо и быть очень полезным, впрочем, на самом деле является неким "троянским конем" от коммунистов, ведь за дешевые кредиты впоследствии приходится платить суверенитетом и политическими уступками. Сейчас мы это видим на примере многочисленных африканских стран, которые попали в полукабалу к КНР, или государства Латинской Америки с наиболее сейчас громким кейсом с ползучим захватом китайцами Панамского канала, что очень обеспокоило президента США Трампа.

Соответствующие планы Китай имел и на Европу, более того, подписал немало контрактов и раздал кучу денег, но тамошние политики вовремя поняли, какие это будет иметь перспективы, и с китайской мышеловки выскользнули. Говорится прежде всего об Италии. Но не все. Некоторые европейские лидеры и в дальнейшем радостно сотрудничают с коммунистами и "делают им хорошо". Как вы уже, видимо, догадались, говорится о Венгрии и Сербии.

  • Именно консорциум двух китайских компаний China Railway International (CRI) и China Communications Construction Company (CCCC), кстати, вместе с российскими субподрядчиками, на китайские же кредиты (речь о миллиардах евро) занимались сербским "большим строительством".
  • И в соответствии с мудрыми приказами Си и планами 13 и 14 пятилеток сделали туземцам новую 336-километровую скоростную железную дорогу и отремонтировали вокзал в Нови Саде. Да еще и с опережением графиков, как и положено "ударному коммунистическому штурму".

На самом деле железная дорога "Будапешт – Белград" должна была стать железной дорогой "Будапешт – Пирей" и превратиться в главную логистическую артерию для распространения китайских товаров в Европе через греческий порт, находящийся в управлении китайских коммунистов-капиталистов.

Однако Балканы – это очень сложно даже для последователей Конфуция и Бухарина, поэтому мегапроект был урезан до нынешних границ, также было урезано максимальную скорость с 200 до 160 километров в час. В итоге Венгрия и Сербия получили убыточный проект без каких-то особых вариантов "выйти в ноль".

Даже президент Вучич, когда говорит о пользе магистрали, то не называет каких-то сумм, а оперирует в основном тем, что отныне время пути сократится на 75 минут. Прибылями же здесь и не пахнет, потому что надо отдавать кредиты. А это, напомним, миллиарды евро. Неудивительно, что все это имеет глубоко коррупционную репутацию.

Сербия
Президент Вучич открывает очередной участок "ударного коммунистического строительства" вблизи Нови Сада, 14 января 2023 года / Фото Wang Wei / Xinhua

Проект построен китайцами за китайские кредиты, которые придется когда-то отдавать следующим поколениям. Кстати, в КНР сейчас возникла похожая ситуация, там наклепали дорог и железных дорог по схеме "где надо и где не надо". В итоге значительная часть из них глубоко убыточна и не пользуется популярностью, зато чиновники и подрядчики поставили "галочку" и "освоили" бюджеты. Что-то знакомое, не так ли?

Проект новой железной дороги жестко критиковали в ЕС, а также венгерская и сербская оппозиция, справедливо указывая на большую коррупционную составляющую и намекая на банальный "распил" с участием китайцев, а также окружение Виктора Орбана и Александра Вучича. Впрочем, пока доказательств этому нет, но вряд ли есть и сомнения.

Реконструированный китайцами вокзал в Нови Саде открылся досрочно (на его строительстве активно пиарилась власть и использовала для агитации на выборах), но уже в 2022 году его затопило. Мудрые строители почему-то не учли фактор Дуная, на котором и стоит город. После этого вокзал закрыли на новую реконструкцию и открыли летом 2024 года.

1 ноября произошла трагедия – бетонный навес упал прямо на пассажиров. Погибли 15 человек, десятки получили ранения, двое из них – тяжелые. Эти события шокировали страну – по всей Сербии пошли сдавать кровь для пострадавших.

Тогда же начались стихийные митинги недовольных людей. Первыми на протесты вышли студенты, впоследствии к ним присоединились другие. Под давлением общественности президент Вучич пообещал провести тщательное расследование трагедии.

Но, как известно, главное в расследовании не выйти на самих себя. Поэтому Вучич поспешно начал отмазывать китайских товарищей и заявил, что коммунисты на вокзале ремонтировали абсолютно все (ремонт якобы касался крыши и фасада под и над навесом), кроме проклятого бетонного навеса, который якобы исторический памятник (вокзал был построен в 1964 году).

При этом власти не спешили раскрывать планы реконструкции и контракты с иностранными подрядчиками. Это еще больше усилило недоверие к ней.

Впоследствии независимые эксперты опровергли заявления президента и заявили, что навес должны были реконструировать и все-таки реконструировали. После этого протесты вспыхнули с новой силой. Митингующие начали перекрывать дороги.

Символом протестов стал красный отпечаток ладони, который говорит, что коррупция убивает и обвиняет действующую сербскую власть, что у той руки в крови.

Власть же не придумала ничего лучшего, как применение полицейского террора, а также гибридных методов, то есть использование сербского аналога "титушек". Те под видом "неравнодушных граждан" начали таранить на машинах митингующих, а также напали на мирную акцию студентов в Нови Саде в ночь на 28 января.

То есть произошло фактическое повторение украинского сценария ноября 2013 года, когда Янукович дал команду "Беркуту" разогнать студентов, которые протестовали против отказа от курса на евроинтеграцию, а после силового разгона акции на Майдане на следующий день на улицы вышли сотни тысяч украинцев.

После новостей об избиении студентов в Нови Саде на улицы городов вышли тысячи людей. К сербским студентам присоединились фермеры, которые перекрыли на сутки тракторами основные улицы Белграда, а также все недовольные пророссийским и прокитайским курсом действующей власти. Также активистов поддержала очень влиятельная Сербская православная церковь, ранее лояльная к власти. Патриарх Порфирий издал воззвание, в котором осудил репрессии и призвал наказать ответственных за нападения на студентов.

Протесты в Сербии
Протесты в Сербии / Фото AP

Чтобы унять массовые протесты, Вучич решил пожертвовать несколькими министрами и мэром Нови Сада, а когда и это не помогло – своим любимцем Вучевичем. Премьер объявил об отставке уже 28 января 2025 года.

Она (отставка – 24 Канал) является несправедливой, но такова жизнь. И такова политика. Однако его шаг войдет в анналы ответственных решений – он показал, что кресло для него не важнее принципов,
– президент Вучич об отставке своего фаворита.

Также 29 января президент Сербии помиловал 13 арестованных участников протестов (6 студентов, доцента и декана университета, работника школы и 4 директоров школ). Кроме того, президент Вучич заявил, что против 37 "титушек" и их кураторов уже возбуждены уголовные дела.

Впрочем, протестующих это уже не удовлетворило. Сейчас они требуют большего. Сначала это было наказание виновных за трагедию на вокзале, обнародование документов строительства и расследование коррупции, а также освобождение всех задержанных активистов, сейчас же митингующие ставят вопрос выбора будущего для Сербии. При этом протесты до сих пор остаются автономными от главных оппозиционных сил страны.

Сербия протесты
Нови Сад и массовый митинг сербов / Фото AP

Президент Вучич хорошо понимает опасность протестов для своего режима. Он уже начал рассказывать об "украинском следе" и роли ЦРУ, которое якобы готовит в Сербии "Майдан". Интересно, что по версии властей, план реализуется американцами руками украинцев и хорватов.

Соответствующие "вбросы" активно распространяют провластные СМИ, опять же повторяя "украинский сценарий" 2013 года, когда ровно тем же занимался Игорь Гужва и ведущие телеканалы.

На один из таких еще в конце 2024 года обратил внимание паблик "Балканский обозреватель". Главный редактор сербского таблоида Informer Драган Вучичевич обнародовал информацию об "украинско-хорватском нападении на Сербию", за которыми стоит хорватская спецслужба.

Мы получили доказательства. Группа фальшивых студентов, агенты хорватской разведки под видом хорватских студентов... приехали вместе с украинскими экстремистами в Белград и здесь работают над тем, чтобы свергнуть Вучича и захватить государство вместе с этими студентами, которые блокируют университеты. Студент из Загреба, которого зовут Алексей Чумаков, сейчас находится в Белграде. Это люди, которые работают на хорватскую спецслужбу (SOA),
– заявил Вучичевич.

Студенты из Загреба "обманывали органы безопасности", заявив, что приехали в Сербию с туристической экскурсией. Вместе с хорватскими студентами якобы был замечен украинский студент, который приехал в Загреб из Киева и из Загреба в Белград, Алексей Чумаков, которого уже задержали в Белграде за несанкционированную съемку беспилотником зданий Генштаба и других государственных зданий.

Сейчас акции остаются стихийными и являются проявлением низовой организации. Вместо этого для успеха митингующие должны найти общий язык с оппозицией и синхронизировать свои действия. Для этого действительно бы не помешал кто-то "толковый" со своими "апельсинами" и "печеньем". Впрочем, такой человек, похоже, существует только в воображении президента Вучича.

Сейчас план власти заключается в формировании нового правительства (по закону, на это есть 30 дней) и избежание варианта досрочных выборов, или максимальное их затягивание. Таким образом Вучич хочет выиграть время, чтобы протесты сошли на нет, студенты и педагоги получили повышение государственного финансирования, а избиратели – новую адженду.

Побеждать на выборах за счет активного применения админресурса господин Александр прекрасно умеет, что уже много раз доказывал. Также Вучич имеет солидную внешнюю поддержку – кроме понятных КНР и России, это также и, как ни странно, Евросоюз. Там не спешат поддерживать протестантов, имея перед глазами грузинский сценарий зимы-2024/2025 и учитывая талант Вучича сидеть одновременно на нескольких стульях и быть полезным сразу всем.