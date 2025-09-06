Масштабные протесты прошли в городе Нови-Сад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о массовых протестах в Сербии 5 сентября?

Массовые протесты состоялись вечером 5 сентября в городе Нови-Сад и переросли в столкновения со спецназовцами. Правоохранители пытались разогнать толпу, собравшуюся возле государственного университета с плакатами: "Мы не хотим блокад, мы хотим выборов" и "Студенты имеют одно срочное требование: объявите выборы". Раздавались возгласы "Вучич, иди вон!".

Стычки начались возле факультета философии, где протестующие зажгли файеры. В ответ полиция применила спецсредства и оттеснила митингующих.

Протесты в Сербии: смотрите видео

Протесты в Нови-Сад: смотрите видео

