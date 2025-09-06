Масштабні протести відбулися у місті Нові-Сад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також "Захистіть права військових": у Києві мітингують проти посилення покарання за СЗЧ

Що відомо про масові протести у Сербії 5 вересня?

Масові протести відбулися ввечері 5 вересня в місті Нові-Сад і переросли у сутички зі спецпризначенцями. Правоохоронці намагалися розігнати натовп, що зібрався біля державного університету з плакатами: "Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів" та "Студенти мають одну термінову вимогу: оголосіть вибори". Лунали вигуки "Вучич, йди геть!".

Сутички почалися біля факультету філософії, де протестувальники запалили фаєри. У відповідь поліція застосувала спецзасоби й відтіснила мітингарів.

Протести у Сербії: дивіться відео

Протести у Нові-Сад: дивіться відео

Протести у Сербії: що відомо