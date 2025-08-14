Протесты начались после гибели 16 человек из-за обвала крыши на отремонтированном железнодорожном вокзале в Новом Саде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о протестах в Сербии?

В среду, 13 августа, вечером в Новом Саде сторонники Сербской прогрессивной партии (SNS) бросали файеры и петарды в антиправительственных протестующих, что заставило полицию вмешаться. Это стало резким обострением протестов, которые продолжаются с ноября 2024 года.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ранены 16 полицейских и около 60 его сторонников. Он также обвинил "неизвестные иностранные государства" в организации беспорядков и пообещал арестовать виновных.

Кадры местного телеканала N1 зафиксировали, что некоторые со стороны офисов SNS имели окровавленные лица и утверждали, что на них нападали с палками. Оппозиционное движение Move-Change заявил, что ответственность за насилие лежит на сторонниках Вучича.

Как пишет издание, в Белграде полиция в полном снаряжении заблокировала протестующих. Им не позволили подойти к лагерю сторонников власти возле парламента. Другие демонстранты пытались добраться до местных офисов SNS, но их сдержала полиция.

Протестующие требуют досрочных выборов. Они обвиняют власть в коррупции, связях с организованной преступностью и ограничении свободы СМИ.