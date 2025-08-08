Оказалось, что министр перенес инсульт. Эфир был прерван. Политика из студии доставили в медучреждение в бессознательном состоянии, передает 24 Канал со ссылкой на Katera.

Смотрите также Президент Сербии хочет встретиться с Путиным: когда состоится встреча политиков

Что известно об инсульте у сербского министра?

На распространенном в сети видео ведущая задает вопрос Глишичу. Тот пытается ответить, однако не может сказать ни слова. Видно, что у него онемело лицо. Ведущие только тогда замечают, что их гостю нехорошо.

У Дарка Глишича случился инсульт: смотрите видео

Известно, что Глишич перенес операцию, после чего его перевели в палату интенсивной терапии. Министр здравоохранения страны Златибор Лончар отметил, что хорошо, что его коллегу вовремя госпитализировали, и операция была проведена в первые часы.

К слову, Дарко Глишичу 52 года. Он близкий соратник и доверенное лицо президента Александра Вучича. Его считают одним из самых влиятельных людей в правящей Сербской прогрессивной партии.