Такое заявление сербский лидер сделал во время общения с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Novosti.

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Что сказал Вучич о встрече с Путиным?

Президент Сербии рассказал, что с 1 по 6 сентября будет находиться с визитом в Китае. Там, по его словам, он может встретиться с главой Кремля Путиным.

Путин тоже будет там, поэтому я, возможно, с ним встречусь, и, как я слышал, Трамп тоже может приехать. Кто знает. Мне сказали, что 5-го числа будет специальный ужин,

– заявил он.

Стоит отметить, что Вучич проводит пророссийскую политику. Сербия остается единственной страной Европы, рядом с Беларусью, которая не ввела санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС. Лидер страны аргументирует это экономическими потерями и внутриполитическими соображениями.

Кроме этого, Вучич вместе с премьером Словакии Робертом Фицо стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.