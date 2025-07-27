Белград отвергает такую возможность, придерживаясь "политики независимой Сербии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дневник.

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Как объяснил свою позицию Вучич?

По его словам, политика сербской власти базируется на принципах, а не на предпочтениях или выгодных моментах в тот или иной момент.

Мы будем продолжать свою политику, которая была принципиальной и которая до сих пор показала себя правильной, которую никто не хотел, ни на западе, ни на востоке, но ее хотели граждане Сербии, ведь это политика независимого и суверенного государства Сербии,

– заявил он.

В то же время Вучич заявил, что министр по делам Европы Неманья Старович говорил "неосторожно" о возможном введении санкций против России. Тот сказал австрийским СМИ, что Сербия якобы будет готова ввести санкции, когда вступит в ЕС.

"Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ еле ждут, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию, и мне жаль, что у нас на внутренней политической арене есть много людей, которые скорее бросаются на защиту россиян, чем они когда-либо бросились бы на защиту Сербии. Я должен разочаровать их всех вместе, Сербия не введет санкции", – добавил он.

К слову, еще недавно на фоне протестов в Сербии против власти, вызванных требованием проведения досрочных выборов, Александар Вучич поблагодарил россиян за поддержку и отметил ожидания продолжения сотрудничества с Россией.