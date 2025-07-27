Белград відкидає таку можливість, дотримуючись "політики незалежної Сербії". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дневник.

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Як пояснив свою позицію Вучич?

За його словами, політика сербської влади базується на принципах, а не на вподобаннях чи вигідних моментах у той чи інший момент.

Ми будемо продовжувати свою політику, яка була принциповою і яка досі показала себе правильною, яку ніхто не хотів, ні на заході, ні на сході, але її хотіли громадяни Сербії, адже це політика незалежної й суверенної держави Сербії,

– заявив він.

Водночас Вучич заявив, що міністр у справах Європи Неманья Старович говорив "необережно" про можливе введення санкцій проти Росії. Той сказав австрійським ЗМІ, що Сербія нібито буде готова запровадити санкції, коли вступить в ЄС.

"Мені шкода, що деякі наші друзі в російських ЗМІ ледве чекають, щоб знайти щось, за що можна критикувати Сербію, і мені шкода, що у нас на внутрішній політичній арені є багато людей, які швидше кидаються на захист росіян, ніж вони коли-небудь кинулися б на захист Сербії. Я маю розчарувати їх усіх разом, Сербія не запровадить санкції", – додав він.

До слова, ще нещодавно на тлі протестів у Сербії проти влади, спричинених вимогою проведення дострокових виборів, Александар Вучич подякував росіянам за підтримку та наголосив на очікування продовження співпраці з Росією.