Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Фицо уже прилетел в Москву

Российские пропагандисты 8 мая в 21:31 по киевскому времени написали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву. По данным оккупантов, глава словацкого правительства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Роберт Фицо прибыл в Москву: смотрите видео

Интересно, что ранее в программе, которую обнародовало словацкое правительство, не было пункта об участии Фицо в параде к 9 мая.

Однако он примет участие в возложении цветов к могиле неизвестного солдата, а также будет иметь двусторонние встречи с Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Бразилии Лулой да Сильвой и генсекретарем коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Стоит отметить, что самолет премьера Словакии добрался до Москвы "южным" маршрутом: через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и Россию. Полет длился 5 часов, хотя ранее путь из Братиславы в российскую столицу занимал около 2,5 часа.

Вучич также приземлился в российской столице

Еще в 17:39 по киевскому времени 7 мая российские пропагандисты сообщали, что самолет сербского президента Александра Вучича приземлился в Москве.

Самолет Вучича приземлился в Москве: смотрите видео

Впоследствии сербский президент записал видеообращение в Москве на Красной площади. В своей речи Вучич заявил, что не беспокоится о том, что "кто-то другой в мире подумает или скажет" о его визите в страну-агрессора на 9 мая.

Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня абсолютно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня выбрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще,

– сказал Вучич.

Президент Сербии высказался о своем визите в Россию на 9 мая: смотрите видео

Сербский президент также заверил, что не боится возможного "наказания" от Евросоюза. В то же время Вучич заверил, что Сербия "останется на европейском пути".

Кроме того, президент Сербии выразил благодарность России за то, что Москва не признала независимость Косово, а также сказал, что для него является "большой честью" встретиться с Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.