Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, озвучив, что сегодня логика Сербии является верной и справедливой. Страна заявляет, что проданным ею оружием Европа имеет право распоряжаться по своему усмотрению.

Какие планы наметила Сербия?

Для Сербии важно стать членом Европейского Союза и иметь меньшую зависимость от России. Советник главы ОПУ подчеркнул, что сербы традиционно были близки с россиянами, но сегодня они понимают, что для них ключевой перспективный рынок – это ЕС.

По словам Подоляка, Сербия имеет много снарядов и мин, есть наращенное производство оружия, поэтому страна не хочет терять возможность продавать это и зарабатывать на этом деньги. Одновременно с этим стремится быть неотъемлемой частью Европы. Сейчас Сербия идет по другому, чем Венгрия, пути.

Они говорят, что хотят находиться в едином рынке (с Европой – 24 Канал), зарабатывать средства, потому что понимают, что сегодня ЕС вкладывает гораздо больше в закупку оружия, поэтому они предпочитают увеличивать объемы производства,

– объяснил Подоляк.

Поскольку Европа говорит, что Украина – это неотъемлемая часть общеевропейской безопасности, то соответственно, если наше государство будет использовать это купленное оружие – это, как подчеркнул Подоляк, правильно и это Сербия будет поддерживать.

Что известно о намерениях Сербии и как реагирует Россия?