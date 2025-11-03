Политик отметил, что не против, если эти боеприпасы передадут Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вучича изданию Cicero.
Что сказал Вучич о поставках боеприпасов и связи с Россией?
В интервью Вучич заявил, что ошибочно мнение, что Сербия из-за связей с Россией может угрожать кому-то в Европе.
"Я категорически отвергаю это мнение. Даже если я вам не нравлюсь, вы должны признать, что все это, что было сказано обо мне и о Сербии, не соответствует действительности... Мы никогда никому в Европе не угрожали", – сказал он.
К тому же страна является крупным производителем боеприпасов, и, по словам Вучича, склады переполнены ими.
Поэтому президент Сербии решил предложить ЕС долгосрочные контракты на поставку, отметив, что страны-покупатели могут использовать эти боеприпасы, "как пожелают". Сербия даже не против, если они потом окажутся в Украине.
Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем сделать в европейскую безопасность,
– заявил сербский президент.
Он добавил, что Сербия – военно-нейтральная страна.
"Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", – еще раз подчеркнул Вучич.
Пока Евросоюз ответа на предложение Сербии не давал.
Позиция Сербии по войне: последние новости
Ранее сербский президент заявлял, что все сейчас готовятся к войне. По его мнению, сейчас вопрос заключается лишь в том, "кто к какой стороне принадлежит".
А на днях Сербия предложила посредничество в переговорах между Украиной и Россией. Там осудили российскую агрессию, но одновременно отказались присоединиться к западным санкциям против Москвы.
Кроме того, Сербия заявила, что разочарована Россией из-за нового газового соглашения. Так, страна не один месяц вела переговоры с Москвой для заключения долгосрочного соглашения на поставку газа, но россияне предложили ей краткосрочный контракт, который будет действовать только до конца 2025 года.