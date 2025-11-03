Политик отметил, что не против, если эти боеприпасы передадут Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вучича изданию Cicero.

Смотрите также Пострадала партнерша России: новые последствия американских санкций

Что сказал Вучич о поставках боеприпасов и связи с Россией?

В интервью Вучич заявил, что ошибочно мнение, что Сербия из-за связей с Россией может угрожать кому-то в Европе.

"Я категорически отвергаю это мнение. Даже если я вам не нравлюсь, вы должны признать, что все это, что было сказано обо мне и о Сербии, не соответствует действительности... Мы никогда никому в Европе не угрожали", – сказал он.

К тому же страна является крупным производителем боеприпасов, и, по словам Вучича, склады переполнены ими.

Поэтому президент Сербии решил предложить ЕС долгосрочные контракты на поставку, отметив, что страны-покупатели могут использовать эти боеприпасы, "как пожелают". Сербия даже не против, если они потом окажутся в Украине.

Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем сделать в европейскую безопасность,

– заявил сербский президент.

Он добавил, что Сербия – военно-нейтральная страна.

"Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", – еще раз подчеркнул Вучич.

Пока Евросоюз ответа на предложение Сербии не давал.

Позиция Сербии по войне: последние новости