Почему Вучич разочарован решением Москвы?

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "очень разочарован" таким решением России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Вучич дважды встречался в этом году с российским диктатором Владимиром Путиным, стремясь заключить с "Газпромом" трехлетний контракт на поставку голубого топлива. Однако в итоге получил лишь соглашение на несколько месяцев.

Он предположил, что задержка по сделке может быть связана с санкциями США против нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS). Ограничения полностью вступили в силу в этом месяце после завершения нескольких временных исключений.

Мы умоляли американцев месяцами и смогли выбить восемь месяцев. В отличие от некоторых других, мы не воры,

– отметил президент Сербии.

Вучич отметил, что это значительно усложняет ситуацию в стране, ведь запасов газа в Сербии хватит всего на три месяца. Однако он отвергает возможность национализации NIS, которую контролирует российская "Газпром Нефть", чтобы обойти санкции.

По словам сербского лидера, США якобы призвали его подписать соглашение и сообщить, что Сербии нужно время для национализации нефтяной промышленности, и тогда санкций не будет. Но он отказался от такого шага.

Александар Вучич Президент Сербии Я ответил: “Это для меня неприемлемо. Наша страна – не коммунистическая и не фашистская, мы не привыкли забирать чужой капитал или собственность.

На сегодня "Газпром нефть" владеет 56% акций компании NIS. Ее генеральный директор Александр Дюков должен приехать в Белград в понедельник для переговоров с Вучичем.

Я надеюсь, что россияне смогут решить этот вопрос с американцами,

– добавил президент Сербии.

Ранее Вучич прогнозировал на своем сайте, что введение США санкций против нефтяной компании будет иметь тяжелые последствия для всей страны, как в политическом, так и экономическом плане.

Важно! Аналитики считают, что возможные перебои с поставками газа зимой могут еще больше усилить давление на Вучича, который и так уже сталкивается с внутренними протестами. С ноября 2024 года десятки тысяч сербов выходят на улицы после обвала бетонного навеса на железнодорожной станции в Новом Саде, где погибло 13 человек. Участники протестов обвиняют власть в коррупции и небрежном надзоре за ремонтом станции.

Что известно о санкциях США против NIS?